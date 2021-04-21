Erzurumspor, 90+6'da attığı golle ligde kalma umutlarını arttırdı

Süper Lig'in 36. haftasında Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor'u, Obertan'ın 90+6. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 36. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor, Obertan'ın 90+6. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla alt sıralardan kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 34'e çıkarırken Helenex Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.
BB Erzurumspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.