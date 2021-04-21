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Spor

Erzurumspor, 90+6'da attığı golle ligde kalma umutlarını arttırdı

21 Nisan 2021 18:01

Süper Lig'in 36. haftasında Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor'u, Obertan'ın 90+6. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor, Obertan'ın 90+6. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla alt sıralardan kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 34'e çıkarırken Helenex Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.

BB Erzurumspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.

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