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Spor

ERZURUMLU ŞAMPİYON KEMERİNİ KAPTIRMADI KOCAELİ (A.A)

29 Mayıs 2011 10:05

-ERZURUMLU ŞAMPİYON KEMERİNİ KAPTIRMADI KOCAELİ (A.A) - 29.05.2011 - WKN 72,5 kilo Dünya Kickboks Şampiyonu Erzurumlu Adem Bozkurt, Alman rakibi Ulli Schick'i nakavt ederek kemerini korudu. Gebze Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen WKN Dünya Kickboks Şampiyonası'nda daha önce 3 kez çıktığı şampiyonluk unvan maçında kemerini korumayı başaran Adem Bozkurt, Alman sporcu Schick ile karşılaştı. Raundun ilk saniyelerinden itibaren rakibine karşı üstünlük sağlayan Bozkurt, ikinci raundun ilk dakikasında rakibini nakavt etti. Böylece WKN 72,5 kilo Kickboks Şampiyonluk kemerini 4. kez korumayı başaran Bozkurt'a, kemerini ve kupasını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker verdi. Bu arada, ilk rauntta Polonyalı rakibi Eliasz Jankowski'yi nakavtla yenen Hasan Fahri Şen ise WKN Kickboks Avrupa Şampiyonu oldu.

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