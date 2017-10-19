Erzurumlu gençler, Yanıkdere Şehitliği'ni temizledi

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Kalkınma Vakfı Gençlik Komisyonu (Er-Vak Gençlik) üyeleri, 3 bin şehidin bulunduğu Yanıkdere Şehitliği\'nde temizlik yaptı.

Ermeni çeteleri tarafından 1918 yılında katledilen 3 bin Türk\'ün anısına merkez Yakutiye ilçesinde yaptırılan Yanıkdere Şehitliği ilgisizlik yüzünden adeta çöplüğe döndü. Bu durumdan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, şehitliğin ecdadın kemiklerini sızlatacak vaziyette olduğunu söyledi. Bugün şehitlikte başlatılan temizlik kampanyasına katılan Er-Vak gönüllüleri de karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Bu durumun 1918 yılında Ermeniler tarafından katledilenlerin ruhlarına saygısızlık olduğunu belirten Er-Vak gönüllüleri şehitlerin hatırına Yanıkdere Anıtı\'nın çevresini temizlediler.

ÇÖPLER ARASINDA İÇKİ ŞİŞELERİ DE VARDI

Erzurum Kalkınma Vakfı gönüllüleri, masum insanların katledildiği Yanıkdere Şehitliği\'nin belediye tarafından temizlenmesini istediklerini belirtti. Ayrıca Erzurum halkının da konuyla ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şehitlik yakınlarında yaşayan vatandaşlar da bu mekanın çöplüğe dönüşmesinden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Gençlik Komisyonu\'nun düzenlemiş olduğu Yanıkdere Şehitliği\'ni temizleme etkinliğine katılan gönüllüler en fazla çöpler arasında içki şişelerinden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Ayrıca çöpler arasında mermi kovanları, yakılmış lastik kalıntıları ve diğer plastik atıkların da bulunması dikkat çekti. Er-Vak Gençlik gönüllüleri Erzurum için büyük bir öneme sahip olan Yanıkdere Şehitliğinin halka duyurulmasına vesile olmaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Boşa geçen çok zamanımız var. Bu zamanı tarihimizle ilgilenerek geçirmek bize manevi huzur veriyor\" diye konuştular.

3 BİN MASUM TÜRK\'Ü KATLETTİLER

20 Şubat 1918\'de yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapandığını bahane eden Ermeni askerler, şehirden topladıkları insanları vagonlara doldurmuştu. Tren Yanıkdere Köprüsü\'ne gelince elleri bağlı olan halk kafalarına baltalarla vurularak dereye itildi. Katledilen insanların çığlıklarının duyulmaması için trenler sürekli siren çalıyordu. Bu şekilde 3 bin masum insanın canına kıyılmıştı.

FOTOĞRAFLI