Erzurumlu gaziler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bir grup gazi, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği\'nde toplanan gaziler, yoğun kar yağışı altında askerlik şubesine gitti. Gaziler, Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik TSK\'nın düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Dernek Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, \"Gece gündüz fedakârca vatanın bütünlüğü, al bayrağın dalgalanması ve milletimizin huzuru için mücadele eden silah arkadaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Gazi olduk, gerekirse bu yolda şahadet şerbeti de içmek isteriz. Bizler çok iyi biliyoruz ki Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yok. Bizler Türk milleti olarak her zaman ordumuzun yanında olduk. Erzurumlu gaziler olarak Afrin\'deki cephede yer almak için askerlik şubesine giderek görev verilmesini talep ettik. İnşallah yeniden silah altına alınırız\" diye konuştu.

Vatani görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Gazi Fırat Küçük ise \"2005 yılının Haziran ayında Sivas İmranlı\'ya operasyona giderken kaza geçirdik ve felç kaldım. Tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşıyorum. Afrin\'deki güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Ben de gazi arkadaşlarım gibi evimde rahat edemiyordum ve onlarla birlikte şubeye gelip dilekçe verdim. Eksik olan uzuvlarımıza bakılmasın. Çok şükür yüreğimiz hâlâ sapasağlam\" dedi.



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