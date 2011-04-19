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ERZURUM'DAKİ PATLAMADA 9 YARALI ERZURUM (A.A)

19 Nisan 2011 14:58

-ERZURUM'DAKİ PATLAMADA 9 YARALI ERZURUM (A.A) - 19.04.2011 - Erzurum Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı. E-80 Karayolu üzerinde bulunan Erzurum Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü'nün giriş katındaki çay ocağı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 9 kişi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi ile Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız ile olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Öztürk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 kişinin yaralandığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, ''Çay ocağında patlama meydana geldi. Henüz patlamanın sebebi belli değil'' dedi. Erzurum Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü Erhan Dudu ise patlamanın nedeninin yapılacak araştırmanın ardından belli olacağını ifade ederek, ''Patlamanın sebebi doğal gaz da olabilir, analitik gaz da olabilir. Bu, yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Emniyet tedbirlerimiz her zaman vardır'' diye konuştu.

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