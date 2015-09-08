Erzurum'daki Dağlıca protestosunda yol kesip kimlik sordular

Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda 16 askerin şehit olması Erzurum’un Aşkale ilçesinde protesto edildi. Lastik yakıp yolu trafiğe kapatan ve araçlardakileri kimlik soran yaklaşık 300 kişi, Kaymakam Hayrettin Çiçek ile Belediye Başkanı Enver Başaran’ın girişimleri sonucu eylemi sonlandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün saat 21.00’da Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, karayolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Yoldan gecen araçlara kimlik kontrolü yapan kalabalık grup sık sık, "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Erzurum’dan takviye gelen 2 TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, özellikle HDP’nin ağırlıklı olduğu illere ait plakalı araçlara saldırıolacağı için ilçeye sokmadı. Bu nedenle Erzurum ve Erzincan istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu.

Kalabalığın içerisine giren Kaymakamı Hayrettin Çiçek ile Belediye Başkanı Enver Başaran toplanan kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Eylemlerini bir süre daha sürdüren grup 22.30 sıralarında şehitler için Fatiha okuyarak dağıldı. Kalabalığın çekilmesinden sonra araçların geçişine izin verildi.