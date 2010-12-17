-ERZURUM'DAKİ ATLAMA KULESİNDEN İLK ATLAYIŞLAR YAPILDI ERZURUM (A.A) - 17.12.2010 - Erzurum'da yapılacak olan 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için inşa edilen atlama kulelerinde ilk atlayışlar gerçekleştirildi. Yapılan atlayışlarda milli sporcu Samet Karta yaralandı. Kiremittepe bölgesindeki atlama kulesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak olan FIS Continental Kupası Kayakla Atlama Yarışları öncesinde ilk atlayışlar gerçekleştirildi. Atlama kulesinden ilk atlayışı milli sporcu Faik Yüksel (16) yaparken, Yüksel'in ardından çıkış rampasına gelen milli sporcu Samet Karta yere düşerken dengesini kaybetti ve yuvarlandı. Ambulansla Atatürk Üniversitesi (A.Ü) Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karta'nın omzundan ve kolundan yaralandığı belirlendi. Bu arada, yaşanan kazanın ardından Karta'nın anne ve babası ile kardeşlerinin fenalaştıkları görülürken, olay sonrasında 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları Genel Koordinatörü Bekir Korkmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar da tesislere gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra diğer sporcular, antrenman atlayışlarını tamamladılar.