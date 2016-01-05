Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde ölen mültecinin intihar ettiği iddia edildi

Erzurum Aşkale İlçesi’ndeki Kabul Barınma ve Geri Gönderme Merkezi’nde barınan ve 3 ay tutuklu kalan 20 yaşındaki Rojavalı sığınmacı Dilo Derviş'in 31 Aralık günü intihar ederek öldüğü iddia edildi.

Avukat Tugay Bek intiharı şüpheli bulduklarını belirtirken İnsan Hakları Derneği Erzurum Şube Başkanı Medeni Aygün "28 Aralık'ta Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde isyan çıktığı söyleniyor ama her hangi bir yetkiliden bilgi alamıyoruz" diye konuştu.

DHA’dan Turgay İpek'in haberine göre Erzurum’un Aşkale İlçesi’ndeki Kabul Barınma ve Geri Gönderme Merkezi’nde barınan ve bir süre önce ‘örgüt üyeliği’ suçundan 3 ay tutuklu kalan Suriyeli sığınmacı 20 yaşındaki Dilo Derviş, kendini iple asarak intihar etti. Derviş’in yakınları ile cenazeyi almak için Erzurum’a gelen Avukat Tugay Bek intiharı şüpheli bulduklarını belirterek, "Bu konuda kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerekir" dedi.

Cenaze Suriye'ye götürelecek

Adana’daki bir toplumsal olayda polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi’ olmak suçundan 3 ay tutuklu kalan Suriyeli sığınmacı Dilo Derviş, tahliye olduktan sonra Erzurum`un Aşkale İlçesi’ndeki geri gönderme merkezine gönderildi. Merkezde Derviş, 31 Aralık günü kendini iple asarak yaşamına son verdi. Derviş’in cenazesi, Erzurum’daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. İlk bulgularda intihar ettiği belirlenen Dilo Derviş'in cenazesi, Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan gönderilecek cenaze arabası ile Hatay üzerinden Suriye'ye götürülecek.

Suriye’nin Rojava’ya bağlı Haseki’de dünyaya gelen ve bekar olan Dilo Derviş’in Türkiye ve Suriye’deki yakınları, Adana Barosu'na kayıtlı avukatları Tugay Bek ile birlikte Erzurum’a geldi. Merkez Palandöken İlçesi’ndeki Adli Tıp Kurumu’na giden Tugay Bek ve Dilo Derviş’in yakınları, yetkililerle görüştü ve bilgi aldı.

“İntihar şüpheli”

Avukat Tugay Bek, Suriye’deki iç savaştan kaçarak bir kısım akrabalarıyla Adana’da yaşayan Derviş’in geçen 19 Ağustos’ta Adana’da bir toplumsal olaya katıldığını, 'yasadışı örgüte üye olmak’ iddiasıyla 3 ay tutuklu kaldığını hatırlattı. Tahliye edilmesine rağmen serbest bırakılmayan ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Aşkale’ye gönderildiğini belirten Avukat Bek, şunları söyledi:

“Tüm çabalarımıza rağmen Dilo Derviş aradan geçen zaman zarfında bırakılmadı. Ancak sözlü olarak, birtakım imza ve bürokratik işlemlerinin sonrasında serbest bırakılacağı bize bildiriliyordu. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde de bu işlemlerin bitmek üzere olduğu bilgisine sahiptik. 2 Ocak günü yaptığımız telefon görüşmesinde 31 Aralık’ta Dilo Derviş`in kendini asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Biz bunun son derece şüpheli bir intihar olduğu kanaatindeyiz. Her ne kadar ölü muayene tutanağında ilk izlenimin intihar yönünde olmuşsa da, bu konuda kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerekir”

“Aşkale’de isyan çıktığı söyleniyor”

İnsan Hakları Derneği Erzurum Şube Başkanı Medeni Aygün ise, Aşkale Geri Gönderme Merkezi`nde 28 Aralık`ta isyan çıktığının kendilerine söylendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ancak geri gönderme merkezine ulaştığımızda her hangi bir yetkiliden bilgi alamadık. İsyanın neden çıktığı, niçin çıkarıldığı, kimler tarafından çıkarıldığı, Aşkale geri gönderme merkezinde kaç kişinin bulunduğu, hangi uyruktan insanların olduğu konusunda her hangi bir bilgi edinemiyoruz. Geri gönderme merkezlerinin mutlaka sivil toplum örgütlerinin denetimine açılması gerekiyor. Dilo Derviş’in de yaşamını yitirmesine neden olan sebeplerin ortaya çıkarılması ve araştırılması gerekiyor. Bu anlama Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha çağrı yapıyoruz. Buranın mutlaka sivil toplum örgütlerinin denetimine açılıp yaşanan olayların yerinde gözlemlemek gerektiğini düşünüyoruz.”