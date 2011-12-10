-Erzurum'da zincirleme trafik kazası ERZURUM (A.A) - 10.12.2011 - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Olur İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Altunkaynak öldü, 4 kişi yaralandı. Olur İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Altunkaynak'ın (46) idaresindeki 25 LE 439 plakalı otomobil, Oltu-Olur karayolunun İriağaç köyü mevkisinde, Emrullah Başar'ın kullandığı 25 NA 839 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu sırada Ekinlik Köyü Muhtarı Mikail Tosun'un idaresindeki 25 NC 194 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Altunkaynak olay yerinde öldü, otomobilde bulunan oğlu Ahmet Altunkaynak ve Yakup Pektaş, minibüs şoförü Başar ile diğer otomobilin sürücüsü Mikail Tosun yaralandı. Yaralılar, Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.