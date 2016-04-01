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Erzurum’da tiyatro yandı; bu sefer oyuncular gözyaşlarıyla izledi

Yangın 3 saatte söndürüldü; can kaybı yaşanmadı

01 Nisan 2016 23:10

Erzurum’da Devlet Tiyatrolarına ait sahnede çıkan yangının diğer binaya sıçramasıyla büyük çaplı yangın meydana geldi. Sahnede çalışırken yangını fark eden tiyatro oyuncuları yanan sahne binalarını görünce gözyaşlarına boğuldu. 

Hürriyet’in haberine göre, Erzurum merkez Mumcu Mahallesindeki Devlet Tiyatroları’na ait sahne binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde sahne binasında çalışma yapan tiyatro oyuncuları, gelen is kokusunu fark ederek kendilerini dışarıya attı. Kısa süre sonra alevler sahne binasını sardı. Yangının giderek büyümesiyle çıkan alevler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği’nin bulunduğu işhanının çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Müdahale esnasında zaman zaman dumandan etkilenen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın uzun süren çalışmaların ardından güçlükle söndürülebildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tiyatro sahneleri yanan oyuncular yangını izlerken birbirlerine tesellide bulunarak gözyaşlarını tutamadı. Yanlış park eden sürücüler nedeniyle yangın mahaline gelmekte zorlanan itfaiye araçlarını gören bazı oyuncular sürücülere tepki gösterdi.

Büyük çaplı yangında şehir merkezinin üstünü kaplayan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Bazı vatandaşlar yangının endişeli gözlerle izlerken bazıları ise müdahaleyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Yangında can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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