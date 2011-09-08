-Erzurum'da terör saldırısı ERZURUM (A.A) - 07.09.2011 - Erzurum'da, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat binalarına bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının beyaz renkli bir kamyonet içerisinde terör örgütü PKK mensuplarınca yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Saat 19.00 sıralarında ilimiz Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına, 52 plakalı beyaz renkli kamyonet içerisinde bulunan ve 6 kişi olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı ve 2 el bombası atıldığı, el bombalarından birinin patlamadığı, saldırı esnasında 1 örgüt mensubunun İlçe Emniyet Müdürlüğü binası karşısında gözetleme yaptığı, söz konusu araç ile İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşan örgüt mensuplarının ateş açması akabinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde nöbet tutan polis memurunun karşılık vermesi sonucu teröristler içeri sızamamıştır.'' Açıklamada, teröristlerin ilçedeki Özel Harekat binasına da ateş ettikleri belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bu esnada 2 örgüt mensubunun ise Özel Harekat binasının karşısında gözetleme yaptığı ve Özel Harekat binasına yönelik ateş ettikleri, Özel Harekat polislerinin karşılık vermesi sonucu ateş eden iki örgüt mensubunun yaralandığı ve yaralı olarak olay yerinden İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına doğru gittikleri ve saldırıda kullanılan araca bindikleri, saldırıya katılan toplam 9 örgüt mensubu bahse konu araçla Muş ili Varto ilçesi istikametine doğru kaçmışlardır.'' Açıklamada, silahlı saldırıda bir polis memurunun elinden hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Ayrıca, eylemde kullanılan 52 plakalı aracın Muş'un Varto ilçesi sınırında bulunan Divanhüseyin köyünde arıcılık yapan Ordu ili nüfusuna kayıtlı bir şahsa ait olduğu, bölücü terör örgütü mensuplarının saat 17.00'de bahse konu aracı gasbederek, sahibini bağladıkları bildirildi.