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Erzurum’da sokak kavgası; 100 kişi birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kavgada birçok kişi gözaltına alındı

03 Eylül 2016 19:51

Erzurum’da iki grup arasında çıkan ve yaklaşık 100 kişinin karıştığı silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Gözaltıların olduğu kavgada bir şüphelinin tabancayla rastgele ateş açtığı da görüldü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Cumhuriyet İş Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş merkezinde bulunan bir telefoncuya tamir için telefon bırakan şahıslarla telefoncu ve yanındaki grup arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle dün akşam çıkan kavga sonlandırılarak taraflar dağıtıldı. Bugün de 500 TL verdikleri ve telefonu tamir etmediklerini ileri süren kalabalık grup telefoncuya baskın düzenledi. İki taraftan da toplamda yaklaşık 100 kişinin karıştığı silahlı kavgada Cumhuriyet Caddesi üzeri adeta muharebe alanına döndü, trafik ise kilitlendi.

Birbirlerine sopa, demir ve tabancalarla saldıran iki gruba olay yerine takviye olarak sevk edilen çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Çok sayıda yaralı ve gözaltıların olduğu kavgada polis biber gazı sıkıp, jop kullanarak ve tabanca çekerek tarafları etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada bir kişi tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancayla ateş açan şüpheliyi durdurmak için Yunus ekiplerinde görevli bir polis memuru da tabancasını çıkarıp şüpheliye doğrulttu. Yaşanan arbede sonrasında şüpheliler etkisiz hale getirilerek polis otolarıyla sorgulanmak üzere polis merkezlerine ve yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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