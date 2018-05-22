Erzurum'da şiddetli yağış; yol çöktü, çay taştı, evler sular altında kaldı!

Erzurum’da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanakta, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan sular iş yerlerine ve ekili alanlara zarar verdi.

Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, ekipler çalışmalarını, yolda göçük meydana gelen merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi’nde yoğunlaştırdı.

İşte Erzurum'daki şiddetli yağış sonrasında yaşananların fotoğrafları: