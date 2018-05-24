Erzurum'da sel, yolu kapattı

Murat AYDIN/TORTUM (Erzurum), (DHA)- ERZURUM- Artvin karayolu, dün etkili olan sağanak sırasında meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Erzurum\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Tortum ilçesinde sele neden oldu. Erzurum- Artvin karayolu, Atksukapı mevkiinde sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki köylerde tarım arazileri de su altında kaldı.

Jandarma ve Karayolları\'na ait iş makinelerinin çalışmasıyla karayolu, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Sel, bölgedeki sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kayda alındı.



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