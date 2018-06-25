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Erzurum'da sandık başında kan davası çatışması: 2 ölü, 3 yaralı (3)

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2 kişinin ölümü ile 3 kişinin de yaralandığı olayda kimlikler tespit edildi

25 Haziran 2018 00:19

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Erzurum\'un Karayazı ilçesinde, 2 kişinin ölümü ile 3 kişinin de yaralandığı olayda kimlikler tespit edildi. Yazan ve Durmaz aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan yaşamını yitirdi. Yaralanan Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan ise Erzurum\'daki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Yazan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Y.D. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

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