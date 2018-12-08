Erzurum'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polisin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2\'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 Aralık günü operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri ve İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Geçen yıllarda terör örgütünün kırsal alan kadrosunda siyasi- ideolojik ve askeri eğitim aldıkları tespit edilen, terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları değerlerindirilen, ayrıca son dönemde ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerinin teşhis işlemlerine yardım edip, cenazelerine katıldığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi, sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2\'si ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.