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Erzurum'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polisin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı

08 Aralık 2018 17:58

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polisin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2\'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 Aralık günü operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri ve İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Geçen yıllarda terör örgütünün kırsal alan kadrosunda siyasi- ideolojik ve askeri eğitim aldıkları tespit edilen, terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları değerlerindirilen, ayrıca son dönemde ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerinin teşhis işlemlerine yardım edip, cenazelerine katıldığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi, sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2\'si ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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