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Erzurum'da PKK sığınağı ve mühimmatı ele geçirildi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karayazı İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat ele geçirdi

16 Ekim 2017 20:36

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karayazı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat ele geçirdi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, Karayazı bölgesi dağlık alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın bulunduğu bildirildi. Sığınakta yapılan aramada; çuvalların içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 5 ayrı parça halinde 500 metre uzunluğunda kablo, 3 adet kalem pil, 1 adet kablolu soket, terör örgütü mensuplarına ait 2 adet fotoğraf, 1 adet telefon listesi, 3 adet SIM kart bloğu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet piknik tüp, muhtelif mutfak eşyası ele geçirildi.

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