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Erzurum'da olimpiyat için yapılan kayakla atlama kulesinde göçük!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

07 Temmuz 2015 02:39

Erzurum’un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan kayakla atlama kulelerinde göçük meydana geldi. Göçükte, iş makinelerinin kaldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Atlama kulelerinde geçen yıl Temmuz ayında bir göçük olmuş ve pistler kullanılamaz hale gelmişti.

 

Toplamda 600 milyon liraya mâl olmuştu

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Universiade Erzurum-2011 için yapılan tesisler, yaklaşık 600 milyon liraya mal olmuştu. Tesislerde, Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi'nin yanı sıra 2 bin seyirci kapasiteli buz pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3 bin seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konaklı Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü'nden meydana geliyordu.

Tesisin açılışı 7 Ocak 2011'de Başbakan Tayyip Erdoğan yapmıştı.

 

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