Erzurum'da okul önlerindeki torbacılara operasyon

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte uyuşturucu satışının önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri özelikle, öğrencileri hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Polis, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzurum Lisesi önlerinde çalışma yapan ekipler, durumundan şüphelenerek gözaltına aldığı 2 kişinin üstünde yaptıkları aramada 15 gram bonzai ele geçirdi.

Bu kişilerden birinin sahte kimlik kullandığını ve arandığını belirleyen ekipler, aynı zanlının ev ve işyerindeki aramada da 75 gram bonzai maddesi elde etti. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise emniyetten bırakıldı.



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