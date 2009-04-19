T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzurum'da Kutlu Doğum yemeği izdihamı

Erzurum’da Yakutiye İlçe Müftülüğü'nün Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında verdiği yemeğe 7 bin kişi katıldı.

19 Nisan 2009 03:00

Erzurum’da Yakutiye İlçe Müftülüğü'nün Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında verdiği yemeğe yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

500 kilogram et ve 400 kilogram pirinç kullanılarak yapılan etli pilav, iki saatte tükendi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde kurulan kazanlarda pişirilen et ve pilavdan alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yemekte pilavaüstü haşlama et ve ayrandan almak isteyen çocuklar zor anlar yaşarken, kadınlar arasında da tartışmalar çıktı. Görevlilerin çaresiz kaldığı yemek dağıtımında pilav ve et kısa sürede tükendi.

Kutlu Doğum haftasının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyleyen Yakutiye İlçe Müftüsü İhsan İlhan, ``Böylesine mübarek günleri iyi değerlendirmek gerek. Biz de vatandaşlarımızla bir arada olmak için bu etkinliği düzenledik'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24