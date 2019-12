Erzurum'da Kutlu Doğum yemeği izdihamı

Erzurum’da Yakutiye İlçe Müftülüğü'nün Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında verdiği yemeğe yaklaşık 7 bin kişi katıldı.



500 kilogram et ve 400 kilogram pirinç kullanılarak yapılan etli pilav, iki saatte tükendi.



Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde kurulan kazanlarda pişirilen et ve pilavdan alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yemekte pilavaüstü haşlama et ve ayrandan almak isteyen çocuklar zor anlar yaşarken, kadınlar arasında da tartışmalar çıktı. Görevlilerin çaresiz kaldığı yemek dağıtımında pilav ve et kısa sürede tükendi.



Kutlu Doğum haftasının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyleyen Yakutiye İlçe Müftüsü İhsan İlhan, ``Böylesine mübarek günleri iyi değerlendirmek gerek. Biz de vatandaşlarımızla bir arada olmak için bu etkinliği düzenledik'' dedi.