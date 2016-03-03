Erzurum'da kurtuluş günü, 'nefret töreni'ne dönüştü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde işgalden kurtuluşunu için hazırlanan piyes, nefret törenine dönüştü. Ermeniler, cami yakan, imamı linç eden insanlar olarak temsil edildi. Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran konuşmasında "Tarihi kan ve ihanetle dolu Ermeniler'i bu topraklardan söküp atan şanlı ecdadımızı huzurlarınızda bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turgay İpek'in haberine göre, Erzurum Aşkale'deki işgalden kurtuluş yıldönümü töreninde canlandırılan bir piyeste tema katliam, hedef Ermenilerdi. Devlet erkanının da katılımıyla gerçekleştirilen 98. yıldönümü törenindeki piyes tartışmalara neden olabilecek görüntülere sahne oldu.

Hükümet Konağı önündeki İstanbul Caddesi'nde düzenlenen törenlere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Kaymakam Mustafa Hayrettin Çiçek, Merkez Aziziye Kaymakamı Zafer Öz, Aşkale Belediye Başkanı AKP'li Enver Başaran, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Şahin, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Deniz Işıklar, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Piyesin senaryosu

Canlandırılan piyeste önce "Ermenilerden kaçan Türklerin göçünü" temsil eden grup geçti. Ardından tören alanının ortasına koydukları masada, meyve suyu doldurdukları şişeleri tavuklar eşliğinde şarap niyetine içen temsili Ermeniler, komutanın çağrısı üzerine Türkler'e yönelik katliam başlattı. Ermenileri temsil eden piyes oyuncuları, suntalardan yapılmış bir cami maketini yaktı, imamı da ezan okurken yakalayıp, meydanda linç etti. Piyeste daha sonra imamı yeniden camiye sokan temsili Ermeniler, sonra camiyi imamla birlikte yakma sahnesini canlandırdılar. Ardından da bir aileye yönelik saldırı düzenleyerek, hamur açan kadın ile kayınpederinin silahla öldürüldüğü bir sahneyi oynadılar.

Piyes, Türk milis kuvvetlerini canlandıran lise öğrencilerinin ilçeye gelerek temsili Ermeni çetecilerini öldürmesiyle son buldu. Piyes sırasında tabanca ve tüfeklerden çıkan patlama sesleri, töreni izleyen çocukları korkuttu.

"Tarihi kan ve ihanetle dolu Ermeniler..."

Kurtuluşun canlandırılması ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, törenlerde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Uzun yıllar ecdadımızın komşuluğunu yapan Ermeniler, Rus işgalinden sonra Sovyetler Birliği'nin teşvik ve silah desteği ile çeteler kurup topraklarımızda katliamlar yapmışlardır. Tarihi kan ve ihanetle dolu Ermeniler'i bu topraklardan söküp atan şanlı ecdadımızı huzurlarınızda bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bir ihanet şebekesi olan bu Ermenileri çetelerinin bu topraklara ve asil Türk milletine düşmanlığı ve kini hiçbir zaman bitmemiştir. Tarih bilmez, kural tanımaz, hukuk bilmez bu Ermeni çeteleri şimdi de PKK terör örgütü ile topraklarımızda bölücülük faaliyetleri yürütmektedir. Rusya ile son yaşadığımız krizde de aşikar bir şekilde gördük ki bu hain çetelerin ve işbirlikçi devletlerin ülkemiz üzerindeki kötü emelleri hiçbir zaman bitmeyecektir."

"30 yıldır Ohannes'im"

Kurtuluş etkinliklerinde gönüllü olarak yıllardır Ermeni çeteci rolünü oynayan belediyeden emekli Fikri Peçen, "Yaklaşık 30 yıldır Ermeni Tabur komutanı Ohannes'i canlandırıyorum. Ermeniler'in bu memlekette neler yaptığını canlandırarak yeni nesillere duyurmak istiyoruz. Bugün yine yıllarca ekmeğini yediğim Mahmut ve Şevket Efendi'ye ihanet edecek ve canlarını alacağım" dedi.

Törenler Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran bölüğünün gösterisi, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve folklor gösterileri ve bayrak yürüşü ile sona erdi.