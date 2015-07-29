Erzurum'da Kürt işçilere 'PKK yüzüğü taşıyorsun' linci!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde TOKİ inşaatında çalışan bir işçinin parmağında "PKK'yı simgeleyen yüzük" taşıdığını iddia eden grup, inşaatta çalışan Kürt işçileri linç etmek istedi. İşçiler polisin gözetimde Aşkale'den çıkarıldı.

Turgay İpek ve Zafer Kumru’nun DHA’da yer alan haberine göre, olay dün saat 19.00 sıralarında Aşkale ilçe merkezinde meydana geldi. TOKİ inşaatında çalışan bir işçi alışveriş yapmak için gittiği çarşıda iddiaya göre parmağında bulunan ve " PKK 'yı simgeleyen" yüzüğü nedeniyle tepki gördü. Bunun üzerine esnafla tartışan işçi, cep telefonuyla arkadaşlarını çağırdı. Otomobillerle çarşıya gelen TOKİ işçileri esnafla kavga etti. Olayın duyulması üzerine toplanan grup 'PKK'lı' diye inşaat işçilerine saldırdı ve linç etmek istedi. İşçilere olay yerinden polisin de yardımı ile ayrılarak TOKİ'ye sığındı.

Kısa sürede toplanarak sayıları 2 bini bulan grup, TOKİ inşaatını bastı. PKK destekçisi olmakla suçladıkları işçileri Aşkale'de görmek istemediklerini belirten grup, Erzincan-Erzurum karayolunu da bir süre trafiğe kapattı. Kalabalık grup zaman zaman kendi aralarında da tartışıp yumruklaştı. Yolda bekleyen grup, şehirlerarası yolcu taşıyan bazı otobüs firmalarını da taşladı. Kalabalık grubun attığı taşlar nedeniyle bir otobüs firmasının şoförü zor anlar yaşadı.

Otobüsün sadece arka camları kırılmayan 4 yıllık şoför Mehmet Bayındır, "Yanımıza gelen polisler, 'Durmayın devam edin' diye söylediler. Taksi önümü kesince yüzden fazla kişi bir anda taş atmaya başladı. Manevra yaparak oradan çıkmayı başardım. O an yolculara bir şey olmasın, onları nasıl kurtarırım diye düşünüyordum. Orada dursam PKK'lı diye yolcuları linç edeceklerdi. Yolcular büyük korku yaşadı, çocuklar ağladı. Camları kırık otobüsle sefer yapılamayacağı için yolcuları otele yerleştirdik" dedi.

Grup polisin TOKİ inşaatında çalışan işçileri ilçeden çıkartmasıyla dağıldı.