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Erzurum'da kaza; 11 yaralı

Horasan'da meydana gelen trafik kazasında 10'u Suriyeli 11 kişi yaralandı

30 Haziran 2015 17:17

Erzurum'un Horasan-Eleşkirt karayolu üzerinde, bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'u Suriyeli 11 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Şerif Osman'ın (41) kullandığı 65 SAA 035 plakalı otomobil, Horasan-Eleşkirt karayolu Sac Dağı mevkisinde, İranlı Habib Aslanzada (33) yönetimdeki yabancı plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Suriye uyruklu Nazlı (40) ve Yeter Nebo (55), Hadi (12), Halit (12) ve Lema Osman (6), Sadiye Esmuz (5), Ziya (7), Halide (5) ve Hava Esman (3) yaralandı.

Erzurum ve Ağrı'dan gelen 112 acil servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'u, müdahalenin ardından ambulans helikopter ve ambulanslarla Erzurum'a sevk edildi.

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