Erzurum'da imamlar kar duasına çıktı

T24 - Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'na sayılı günler kala Erzurum sıkıntılı. Aralık sonu itibarıyla beyaza bürünen kente bu yıl kar geç uğradı. İmamlar duaya çıktı. Beklenen yağış olmazsa suni kar takviyesi yapılacak.





Ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan, hazırlıkları aylardır titizlikle sürdürülen 25'inci Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları öncesi 'kar' sancısı. Normalde aralık sonu yoğun kar yağışı alan Erzurum'da bu yıl beklenen olmadı. Yağışlar az, yetkililer tedirgin.

27 Ocak'ta start alacak oyunlar öncesi, vatandaştan, kent yöneticilerine ve organizasyon ekibine kadar herkes kar için dua ediyor. Beklenen yağışın gelmemesi ihtimaline karşı önlemler alındı. Oyunların gerçekleştirileceği 'Kiremitlik Tepesi'ndeki atlama kuleleri ve Kandilli'de 1'er, Konaklı ve Palandöken'de 2'şer olmak üzere toplam 6 gölet oluşturuldu. Gerekirse, bu göletlerde özel makinelerle suni kar oluşturularak pistlere aktarılacak.

Akşam'ın haberine göre, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, dua ettiklerini belirterek şunları söyledi: 'Erzurum'a kar yağması ve havanın soğuması için dua edeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Kasım ve aralık ayında 1 metrenin üzerinde kar yağardı. Bu yıl karsız bir mevsim geçiriyoruz. Pistlerin yakınlarında 6 suni kar göleti yaptık. Eğer kar yağmazsa bu göletleri kullanarak suni karla, pistleri oluşturacağız.'

Geçen hafta atlama kulelerinde yapılan 1'inci Üniversitelerarası Oyunları'nda da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ve Palandöken'in yüksek kesimlerinden kamyonlarla kar taşıdıklarını belirten Çintimar şöyle devam etti: 'O dönemde sıcaklık eksi 2'yi görmediği için kar makinelerini çalıştıramadık. Şimdi kar yok ama hava soğuk. Makineler çalışabiliyor. Oyunlar döneminde de kar sıkıntısı olursa, sıcaklığın eksi derecelere düşmesi için de dua edeceğiz.'



Kar yağacak ama...

Erzurum 'kar' beklerken sevindirici haber Meteoroloji'den geldi. Kent yeni yıla kar yağışıyla girecek. Ancak yeterli olup olmayacağı belli değil.