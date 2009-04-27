Erzurum'da Hizbullah operasyonu: 15 gözaltı

Erzurum’da Hizbullah terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Tekman, Horasan ve Pasinler ilçelerindeki çeşitli adreslere bugün sabaha karşı baskın düzenledi. Hizbullah terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 15 kişi gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

