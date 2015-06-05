'Erzurum'da HDP'ye yönelik saldırılarda 200 kişi yaralandı, 150 araç yakıldı, tek kişi gözaltına alınmadı'

Erzurum'da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İstasyon Meydanı'nda dün yaptığı miting öncesi ve sonrasında yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapan HDP milletvekili adayı Kamil Aydın, "150'nin üzerinde aracımız yakılarak hasar görmüş, 3'ü ağır 200'ün üzerinde yaralı var. Somut delil ve görüntülere rağmen tek insan bile gözaltına alınmadı" dedi. Katliam planlandığını ileri süren Aydın, valilik ve emniyet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. MHP İl Başkanı Ahmet Anatepe de ülkücülerin 'kirli tezgah ve kumpasa alet olmadığı' açıklaması yaptı.

Turgay İpek’in DHA’da yer alan haberine göre, merkez Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı semtindeki HDP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlenen Erzurum Milletvekili adayları yapılan saldırıların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. HDP'nin baraj altında kalması için insan yaşamının hiçe sayıldığını ileri süren ikinci sıra milletvekili adayı Kamil Aydın, şunları söyledi:

"Saldırıları gerçekleştirenlerin Erzurum'un asıl sahipleri olmadıklarını bilmekteyiz. Erzurum'un asıl sahipleri saldırılara ilişkin tepkilerini 7 Haziran'da sandıkta vereceklerdir. Yaşanan saldırılarda bizzat güvenlik birimlerinin ihmali vardır. Sivil ve barışçıl bir şekilde yapılan mitingde halkın güvenliğini sağlayamamışlardır. Miting alanına gelen kitlenin güvenliğini sağlayamadığı gibi bazı yerlerde bizzat saldırıları gerçekleştirenlere göz yummuştur. Aynı şekilde yaklaşık 5 bin kişiyi geri çevirmiş miting alanına girmelerine izin vermemiştir. Saldırılarda 150'nin üzerinde aracımız yakılarak ciddi hasar görmüş, 3'ü ağır olmak üzere 200'ün üzerinde yaralı vardır. Yapılan saldırılarda somut veriler, delil ve görüntülere rağmen tek insan bile gözaltına alınmamıştır."

‘İstasyon meydanında katliam gerçekleştirilmek istendi’

Olaylarda minibüsü ile birlikte yakılmak istenen Aydın Taşkesen'in öldüğü yolundaki haberlerin asparagas olduğunu anımsatan HDP Erzurum birinci sıra milletvekili adayı Seher Akçınar Bayar olaylar sırasında çekilen fotoğrafları göstererek şunları söyledi:

"Bir dönem Maraş'ta ve Çorum'da gerçekleştirilmek istenen katliam, 4 Haziran'da Erzurum'un İstasyon meydanında gerçekleştirilmek istendi. Burada polisin, emniyet birimlerinin, Valiliğin ciddi bir ihmali var. Biz emniyet müdürlüğü ve valiye ilişkin suç duyurusunda bulunacağız. Bir halk istediği yerde, istediği şekilde mitingini yapar. Yaptığı takdirde bunun güvenliğini sağlamak Emniyetin işidir. Sosyal medyada ciddi video ve fotoğraflar var elimizde. Bu paylaşımlarla birlikte yasal ve hukuksal mücadelemizi yürüteceğiz. Araçlara tekme atanların ile saldıranların yanında polis var ve hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Bir siyasi partinin bayrakları yakılırken Emniyet birimlerinin seyirci kalması bir suçtur. İnsanlık suçudur, güvenlik suçudur. Miting başlamadan önce elleri taş ile dolu gençler var ve polisle birlikteler. Satırlarla, usturalarla ve bıçaklarla orada tek bir çakı dahi taşımayan kitleye müdahale için bekleyen faşist ve barbar yapı buradadır. Orada tam bir katliam yapılmak istendi. Halkımızın sağ duyusu sayesinde yapılmadı."

MHP'ye ait Twitter’dan çağrı yapıldı iddiası

Konuşmasında MHP Erzurum İl teşkilatına da seslenen Seher Akçınar Bayar, MHP'ye ait olduğu iddia edilen twitter hesabından yapılan bir açıklamaya dikkat çekti. Seher Akçınar Bayar, MHP'ye ait olduğu ileri sürülen 'Herkes haddini bilecek. Erzurum Türk'ün yıkılmayan kalesidir. Bakmayın AKP'nin desteği ile PKK'lıların ve 4 ilçe belediyesini almasına. Bu memlekette tek bir ülkücüde kalsa yine ülkücü hareketin sözü geçer' şeklindeki ifadelerle ilgili bir açıklama beklediklerini bildirdi.

Aksi halde suç duyurusunda bulunacaklarını anlatan Seher Akçınar Bayar, "Halkımıza yapılan dünkü müdahaleyi kınıyorum. Erzurum'da bir katliam olacaktı. Diri diri Aydın Taşkesen yakılmak istendi. Bu Emniyet güçlerin bulunduğu zeminde yapıldı. Tüm Türkiye tüm Erzurum bunu görsün. Barış, adalet, eşitilik ve demokrasi istiyorsak 7 Haziran'da oylarımızı ona göre kullanalım" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Adatepe: Kirli tezgah

MHP Erzurum İl Başkanı Ahmet Anatepe de, HDP mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgilerinin olmadığını bir kez daha açıkladı. İl Başkanı Anatepe, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Mazlum edebiyatı yapmak, AKP'de genetik hale gelmiş olmalı ki, HDP'nin Erzurum'da yaptığı mitingden bile MHP'yi hedef göstererek prim yapma yarışına girdiler. Yani başlarına dolu yağsa, 'MHP yüzünden oldu' deyip, mazlumu oynayacaklar. Erzurum'daki HDP mitingi öncesinde camiamıza, kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmış, demokrasilerde tepkinin asıl adresinin sokaklar değil, sandık olduğunu ifade etmiştik. İlaveten teşkilatlarımızın ve ocaklarımızın tüm mensuplarını bu hususta uyarmış, provokasyonlara ve kirli kumpaslara kesinlikle gelinmemesi gerektiğinin altını çizmiştik. İstenmeyen olayların yaşanmaması için mitingin yapıldığı gün boyunca da hep teyakkuz halinde olduk. Allah'a doldurulsun, Ülkücü camia birilerinin ve bir takım çevrelerin kirli tezgahlarına ve alçakça kumpaslarına alet olmadı. Çıkan olaylarla ilgili olarak bizi, partimizi ve partililerimizi suçlamak; işte bu sebepten ötürüdür ki; İzansızlıktır."