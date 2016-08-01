Erzurum’da HDP ve DBP’lilere operasyon; 67 gözaltı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin evlerine yapılan baskınlarda 67 kişi gözaltına alındığı belirtildi. Karayazı ilçesinde HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin evlerine bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre ilçe merkezi ve merkeze bağlı Elmalıdere-Duruca, Çakmaközü, Karabey, Geventepe, Değirmendere, Güllü ve Kösehasan mahallelerindeki adreslere yapılan baskınlarda şu ana kadar 67 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 67 kişi, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, baskınların devam ettiği ilçede gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Gözaltına alınan kişilerden 42’sinin isimleri şöyle:

Doğan Kanat, Felemez Ele, Erhan Karakaya, Ayhan Kırtıl, Tuba Arslan, Memet Kamış, Emrah Savaş, DBP Karayazı İlçe Eş Başkanı Salih Altaylı, Melik Altaylı, Mustafa Altaylı, Naime Koç, Kemile Yüksel, Servet Koç, İsmail Koç, Elvan Çetin, Hüseyin Ateş, Şerif Ateş, M.Sait Özmen, Cemil Özmen, Sebahattin Özmen, Şeref Kabak, Murat Karabakan, Fahri Karabakan, Ersin Karabakan, Neşet Karabakan, Halil Karabakan, Atilla Karabakan, Talat Oran, Şakir Oran, Yavuz Oran, Nurettin Durmaz, Cemil Oran, Abdullah Oran, Haydar Oran, Serhat Oran, Ümit Oran, Metin Alaca, Ramazan Alaca, Yaşar Alaca Mehmet Emin Alaca, Medeni Bingöl, Medeni Gündüz.