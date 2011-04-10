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ERZURUM'DA GÖÇÜK ERZURUM (A.A)

10 Nisan 2011 12:18

-ERZURUM'DA GÖÇÜK ERZURUM (A.A) - 10.04.2011 - Erzurum'da aşırı yağış nedeniyle çöken bir evin enkazı altında kalan aynı aileden 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Melikşah Sokak'ta bulunan tek katlı ve kerpiçten yapılı bir ev, aşırı yağış nedeniyle üzerine istinat duvarının yıkılması sonucu çöktü. Evin enkazı altında kalan aynı aileden Berna (6) ve Salih Altunkanat (1) öldü, Nurnisa, Hüseyin Can, Fatma ve Gültekin Altunkanat yaralandı. İl Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ekipleri tarafından enkaz altında çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altında alındı.

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