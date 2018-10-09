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Erzurum'da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da  FETÖ'nün esnaf yapılanması adı altında haklarında işlem yapılan şahısların ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla 'himmet' toplayan ve para yardımında bulunan 4 kişi tutuklandı

09 Ekim 2018 15:34

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da  FETÖ\'nün esnaf yapılanması adı altında haklarında işlem yapılan şahısların ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla \'himmet\' toplayan ve para yardımında bulunan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün devam eden faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, terör örgütünün 2018 yılı içerisinde esnaf yapılanması adı altında  haklarında işlem yapılan şahısların ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla bazı esnaflardan himmet adı altında para yardımı topladıkları bilgisine ulaştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne \'himmet\' adı altında para yardımı toplayan ve para yardımında bulunduğu tespit edilen S.C., O.T., M.I., ve F.D. tutuklandı. Şüphelilerden B.O. ise serbest bırakıldı. 

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