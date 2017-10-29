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Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı

29 Ekim 2017 15:35

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da terör örgütü DEAŞ\'ın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum\'da terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüphelinin evine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ\'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 kişi gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, \'pala\' olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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