Erzurum'da çatışma; 1 köy korucusu hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan köy korucusu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Akşar-Göle karayolunun Aydoğdu Mahallesi Eskiyayla mevkisinde sabah yol kesip yolcu otobüsünü yakan ve minibüs sürücüsünü öldüren PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan köy korucusu Yakup Aktürk, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Aktürk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.