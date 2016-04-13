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Erzurum'da çatı çökmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Aile fertlerinden 4 kişi de çatının çökmesü sonucu yaralandı

13 Nisan 2016 16:03

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden üç çocuk yaşamını yitirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Kayaboğazı köyündeki Turan Kaçtı'ya ait toprak damlı evde, gece saatlerinde sağanak nedeniyle göçük meydana geldi. 

Kaçtı ailesinin çocuklarının bulunduğu odanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 40 günlük bebek Gülsüm ve 3 yaşındaki Ramazan ile 5 yaşındaki Ayetullah Kaçtı hayatını kaybetti. Olayda aile fertlerinden 4 kişi de yaralandı. 

Tekman Kaymakamı Lütfullah Ün, “Aileye barınma imkanı sağlayacak şekilde konteyner ev oluşturacağız. Konteyner ev bugün kurulacak. Kaymakamlık ve Erzurum Valiliği olarak ailenin barınma sorununu çözdük” dedi.

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