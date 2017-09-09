Erzurum'da 'Buz devri' kampı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altındaki 8-13 yaş arasındaki çocuklar için \'Buz Devri Başlıyor\' sloganıyla ilk kez Erzurum\'da Buz Hokeyi Eğitim Kampı düzenledi. Kamp ardından düzenlenecek \'ASP Minikler Buz Hokeyi Şampiyonası\'na yaklaşık 100 çocuk katılacak, Başarılı çocuklara madalya ve katılım sertifikası verilecek.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Genel Koordinatörü Özcan Gül, çocukların kurumsal ve toplumsal rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamanın yanı sıra, ülke sporuna milli sporcular kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Gül, bu amaçla buz hokeyi branşında faaliyet gösteren çocukların tamamen profesyonel ve multidisipliner bir program içinde, yetenek ve kabiliyetlerini ileri sevileyelere taşıyabilmelerini, spor bilinç düzeylerini geliştirmek motivasyon artışı ile birlikte, hedef koyabilmelerini sağlayabilmelerini hedeflediklerini bildirdi. Özcan Gül, 5 Eylül\'de başlayan ASP Buz Hokeyi Gençlik Gelişim Kampı\'nın 15 Eylül\'e kadar sürdürüleceğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü olarak bakanlığın çatısı altında 81 ilde teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduklarını vurgulayan ASP Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Genel Koordinatörü Özcan Gül, şöyle konuştu:

\"26 spor branşında faaliyetler yürütüyoruz. Erzurum\'da \'Buz devri başlıyor\' sloganıyla bir kamp programı başlattık. Yaklaşık 100 çocuğumuz burada federasyonumuzun görevlendirdiği 12 milli takım antrenörü ile birlikte eğitim görmekte. Son derece mutlular. Yoğun bir program içindeler. \'Gençlik gelişim programı\' adıyla başlattığımız ve önümüzdeki dönemde de milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediğimiz önemli bir programın içerisindeyiz. Sizlerle birlikte bunun tanıtımını da burada yapmaktayız. Erzurum\'da çocuklarımız ve biz yöneticiler son derece mutluyuz. Vali ve büyükşehir ve merkez belediye başkanlarımız çok ciddi destek veriyor. Topyekün bu organizasyona kilitlenmiş bir vaziyetteyiz. Çocuklarımızın başarısı için buradayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin talimatları doğrultusunda spor ve sanatın özellikle kurum bakımındaki çocuklarımıza yönelik yaygınlaştırılması ve kesinleştirilmesi ve onların kurumsal ve toplumsal rehabilitasyon süreçlerinde sporun ve sanatın tam göbeğinde olması bizm için çok önemli. Spor kulübü olarakta biz şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz.\"

Kamp süreci ardından \'Buz Devri Başlıyor\' sloganıyla, \'ASP Minikler Bu Hokeyi Şampiyonası\' 11 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00\'da başlayacak. Final programında yapılacak müsabakalar sonucunda, çocuklara madalya ve katılım sertifikası verilecek. Kampa katılan tüm takımlar 2017-18 sezonunda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu\'nun yarışma takviminde yer alan resmi liglere katılım sağlayacak.

Kampa katılan sporculardan Cansu Gül, buz hokeyi sporu yaptığını milli takım formasını giyebilmeyi hedeflediklerini anlatırken, \"Burada antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte kendimizi daha çok motive ediyoruz\" dedi.

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