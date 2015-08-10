Erzurum'da bir kişi hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kişi hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. PKK’lı olduğu öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını öldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay dün saat 04.00 sıralarında Tekman’da meydana geldi. PKK’lı olduğu ifade edilen bir kişinin hazırladığı el yapımı bomba patladı. Patlama sonucunda yaralanan A.A., ilçede bir eve götürülerek hastaneye ulaştırılması istendi. Bunun üzerine yaralı A.A. önce Çat Devlet Hastanesi’ne, ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. A.A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası Muş’un Bulanık ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Konu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bölücü terör örgütü mensubu teröristler, Erzurum’un Tekman’da bir vatandaşın evine, hazırlamakta olduğu el yapımı patlayıcı patlaması sonucu yaralanan bir teröristi getirerek, hastaneye götürmesini istemişlerdir. Söz konusu yaralı terörist, götürüldüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, aynı gün saat 07.50’de ölmüştür.”