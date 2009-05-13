Erzurum'da Atletizm Şampiyonası heyecanı

Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası bütün hızıyla devam ediyor.



Koç Fest'in sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şampiyonaya 45 üniversiteden 400'ü bayan olmak üzere toplam 1360 öğrencinin katıldı. Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki tartan pistte yapılan koşu, atma ve atlama dalları olmak üzere 19 branştaki yarışlar tüm heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.



İlk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Spor Koordinatörü Münir Kurudirek, “Ülkemizin değişik üniversitelerinden bayan ve erkek sporcuların katıldğı şampiyona oldukça heyecanlı geçiyor. Doğu'da ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu içindeyiz. Şampıyonaya çok iyi hazırlanan öğrencilerin bugün ve yarın yapılacak olan dallarda rekor kırmalarını bekliyoruz” dedi.



