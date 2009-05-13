T24 LogoT24 Logo
Spor

Erzurum'da Atletizm Şampiyonası heyecanı

13 Mayıs 2009 03:00

Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası bütün hızıyla devam ediyor.

Koç Fest'in sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şampiyonaya 45 üniversiteden 400'ü bayan olmak üzere toplam 1360 öğrencinin katıldı. Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki tartan pistte yapılan koşu, atma ve atlama dalları olmak üzere 19 branştaki yarışlar tüm heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonada dereceye giren öğrenciler, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

İlk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Spor Koordinatörü Münir Kurudirek, “Ülkemizin değişik üniversitelerinden bayan ve erkek sporcuların katıldğı şampiyona oldukça heyecanlı geçiyor. Doğu'da ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu içindeyiz. Şampıyonaya çok iyi hazırlanan öğrencilerin bugün ve yarın yapılacak olan dallarda rekor kırmalarını bekliyoruz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24