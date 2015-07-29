Erzurum'da askere silahlı saldırı; bir astsubay yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir astsubay, görev yaptığı bölüğüne aracıyla gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Milliyet'te yer aln habere göre, 9. Kolordu Komutanlığı 34. Mühimmat Bölüğü'nde görev yapan Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un işe gittiği sırada kullandığı aracı, Üçyol mevkisi TEDAŞ kavşağında arıza yaptı.

Aracından inen Altun'a bu sırada yanına yaklaşın siyah renkli bir araçtan ateş açıldı.

Yaralanan Altun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı astsubay, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

İlçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Genelkurmay saldırıyla ilgili internet sitesinde 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde saat 10.20'de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "34’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığında görevli astsubay birliğine giderken Erzurum'un Horasan İlçe merkezinde aracının arıza yapması üzerine inerek aracını kontrol ettiği esnada, bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafından silahlı saldırıda bulunulduğu" belirtilerek şöyle denildi: "Personelin karşılık vermesi üzerine teröristler olay bölgesinden kaçmıştır. Olayda karın bölgesinden yaralanan astsubayımız, yaralı olarak birliğine aracı ile intikal etmiş, müteakiben birlik komutanlığınca Erzurum Askeri Hastanesine sevk edilmiştir. Personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

Genelkurmay'ın bu açıklamasından sonra Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak saat 14.30 sıralarında bir tweet atarak astsubayın yaralanmasayla ilgili bir mesaj paylaştı ve astsubaya saldırıyla ilgili olarak olayın 'Terör saldırısına bağlı bir yaralanma olmadığı değerlendirilmektedir' ifadesini kullandı.