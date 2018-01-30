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Erzurum'da alt geçitte zincirleme kaza

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmadı

30 Ocak 2018 19:20

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi İstasyon kavşağındaki Aziziye alt geçidinde meydana geldi. 4 otomobil, 1 taksi ve 1 kamyonet, alt geçitte birbirine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Araçlarda bulunanlar, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya karışan taksinin şoförü Hakan Zengin, \"Alttaki araç fren yapınca, 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çok şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Araçların çoğu kullanılmaz durumda ama gelen mala gelsin\" dedi.

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