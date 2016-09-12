Erzurum’da aile kavgası; 100 kişi birbirine girdi!

Erzurum'da, aynı aileden yaklaşık 100 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavgada, 3'ü polis, 8 kişi yaralandı.

Habertürk’ün haberine göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Peker ailesinden isimleri öğrenilemeyen dayı ile yeğeni, kullanılmayan bir evin mülkiyetine ilişkin anlaşmazlık sebebiyle kavga etti.

Diğer aile bireylerinin de kavgaya karışmasıyla Peker ailesinden yaklaşık 100 kişi taşlı ve sopalı kavgaya tutuştu.

Çok sayıda çevik kuvvet ekibinin tarafları ayırmak için müdahale ettiği kavga, polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı.

Olayda, kavgaya karışan 5 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan 3 polis, yaşanan arbedede yaralandı.

Yaralananların hastaneye kaldırılması sonrası kavgaya kavgaya karışan 12 kişi, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün talimatı ile gözaltına alındı.

İki aile arasında tekrar kavga yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.