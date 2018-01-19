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Erzurum'da 485'nci 'Binbir Hatim' duası yapıldı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 483 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi yapılan hatim duası, bu yıl yapıldı

19 Ocak 2018 16:47

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'u doğal afetlerden korumak için 483 yıl önce başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami\'de cuma namazı öncesi yapılan hatim duası, bu yıl yapıldı. da izdihama neden oldu. Camiye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın yaptırdığı duaya, yaklaşık 10 bin kişi \'Amin\' dedi.
Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, geçen 15 Aralık\'ta başlayan Binbir Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu camide gerçekleştirildi. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami\'ye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın yaptırdığı duaya, Vali Seyfetin Azizoğulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetmeleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, kardeşinin ölümü nedeniyle Erzurum\'da olan 2\'nci Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı ile birilkte yaklaşık 10 bin kişi \'amin\' dedi. Müftü Hasan Hüsnü Sula, bu yıl 35 bin 512 hatim okunduğunu belirterek, \"Elimize ulaşan bilgilere göre 35 bin 512 hatim indirildi. Kuran sevdalılarının, Resulullah aşkı ile tutuşanların gönüllerinden okuduğu dualar kabul olur, milletimiz ve memleketimiz her türlü afetten muhafaza eder\" diye konuştu.
\'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ\' 
Erzurum merkeze bağlı Dutçu Köyü\'nde ikamet eden Pir Ali Baba \"Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur\" diyerek geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4\'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olur. Erzurum\'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

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