-ERZURUM'DA 3 ROBOT RESİM DAHA ERZURUM (A.A) - 19.04.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, okul çıkışı kadın öğretmeni darbeden kişi ya da kişilerin bulunması için mağdur A.K'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 3 robot resim daha çizildi. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen robot resimler, ilçe ve kent merkezi ile diğer vilayetlerin İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilecek. Resimler, ilçe merkezindeki 3 bin 617 hanede yaşayan vatandaşlara da tek tek gösterilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde aralarında cinayet büro ekiplerinin de bulunduğu özel ekibin 6 Nisan tarihinden bu yana ilçede gerçekleştirdiği çok yönlü araştırma sürüyor. Öğretmen A.K'nin cep telefonu, banka kredi kartları, internet ve çevresindeki kişilere yönelik yapılan araştırmada, ilçede şüpheli olarak görülen kişilerin genel bilgi taraması yapıldı. İlçede sağlık ocakları, devlet hastanesi, eczaneler, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, oteller ve konaklama tesisleri tek tek incelendi. Özel ekip, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarlarla görüştü. Bu arada, Pasinler ilçesindeki Hasankale'de bulunan ve A.K'ye ait olduğu tespit edilen yanmış çanta da İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Şube Müdürlüğünde incelenmesinin ardından İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Okul çıkışı darbedilen öğretmen A.K'ye yönelik saldırıyla ilgili olarak da ilçede ödül sisteminin uygulanacağı öğrenildi. Kadın öğretmene gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olayı gören tanıklar, ihbarda bulunan kişiler ve ihbarları olumlu sonuçlanan şahıslara, oluşturulacak sistem sayesinde para ödülü verilecek.