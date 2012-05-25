Erzurum'da 200 kişi hastane yemeğinden zehirlendi!

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, hastanede çıkan yemekten yiyenlerden 14'ünün hastane çalışanı olduğunu belirtti. Erdoğan, aralarında hasta, hasta yakını ve refakatçilerin de bulunduğu toplam 200 kişinin, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle tedavi altına alındığını bildirdi.

Muhtemel gıda zehirlenmesi için 115 hastanın acil serviste, 85'inin de normal servislerde tedavilerinin yapıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

''Muhtemel gıda zehirlenmesi şüphesiyle takip ettiğimiz hasta sayısı 200'e ulaştı. Hepsinin sağlık durumu iyi, tedavileri tamamlandı. Acil serviste 115 hasta, 85 hasta da normal serviste tedavi edildi. Şu an muhtemel gıda zehirlenmesi nedeniyle takip ettiğimiz vaka yok. 14 hastane çalışanımız da gece nöbetçisi olduğu için bugün izinli. Yatarak tedavi gören hastalarımızın da zehirlenme şüphesiyle tedavileri tamamlandı ancak normal tedavileri sürdürülüyor.''

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yemekten yiyen 115 kişi, gece zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınmıştı.