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Erzurum'da 20 DEAŞ şüphelisine tutuklama, 9 FETÖ şüphelisine gözaltı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 20 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, FETÖ şüphelisi 8 asker ile bir mahrem imam da gözaltına alındı

18 Kasım 2017 14:19

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 20 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, FETÖ şüphelisi 8 asker ile bir mahrem imam da gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler ve bu şüphelilerle irtibatlı oldukları anlaşılan 23 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 20 şüpheli \'silahlı terör  örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında aktif görevli 7 astsubay ile 1 uzman çavuş ve bu askeri personellerin sözde imamı olan 1 mahrem imam yakalanarak gözaltına alındı. 

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