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Erzurum'da 2 hektarlık ormanlık alanda yangın

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan yandı

21 Ağustos 2017 21:32

Erzurum'un Oltu içesinde çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi Kırdağ mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Oltu ve Narman itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Özel İdare İl Müdürlüğüne bağlı iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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