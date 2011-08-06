Erzurum'da 12 milyon liraya mal olan yol yarıldı!

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Erzurum'da 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları’ndaki yarışmaların bir bölümüne ev sahipliği yapan Konaklı Kayak Merkezi’nin asfalt yolunda dev yarıklar oluştu.Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan 8 kilometrelik karayolunda heyelan yüzünden meydana gelen yarıklar vatandaşları şaşırttı.Vatandaşlar, yoldaki çökmeyi "heyelan değil, sanki deprem olmuş gibi" sözleriyle nitelendirildi.Yoldaki yarıkların normal olduğunu savunan Karayolları Bölge Müdürü Şenol Altıok ise "Bu iklim şartlarında oluşabilecek şeylerdir" dedi.