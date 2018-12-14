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Erzurum'da 112 Acil ekipleri kışa hazır

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren acil sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

14 Aralık 2018 20:05

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Komuta Merkezi\'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren acil sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı. Sağlık ekipleri, 30 sağlık istasyonunda kar üstü araçlar ve ambulanslarla hastaların yardımına yetişecek.
Türkiye\'nin coğrafi olarak 4\'ncü büyük ili olan Erzurum kara teslim oldu. Binden fazla yerleşim birimine sahip olan Erzurum\'da kış aylarında acil sağlık hizmeti veren Sağlık Müdürlüğü, kar üstü araç, helikopter ve kara ambulanslarıyla 24 saat esasına göre çalışacak. Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi ve 30 Acil sağlık istasyonundaki personelleri ile 2\'si snowtrack, 5\'i kar paletli, 1\'i obez ambulans olmak üzere 78 ambulansla ilçe ve köy yollarında şifa bekleyen hastaların imdadına yetişmeye çalışacak.

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