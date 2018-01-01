T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yeni yılın ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü

01 Ocak 2018 14:48

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yeni yılın ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karın kalınlığı kısa sürede 10 santimi geçti.
Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Erzurum\'da, yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar sabah saatlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum\'da kar yağışı kısa sürede kent merkezinde 10 santimi aştı. Yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri karayolunda ve kaldırımlarda sık sık kar temizleme çalışması yaptı. Yılın ilk karı altında yürüyen vatandaşlar, Erzurum\'a karın çok yakıştığını söyledi. 
Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün yurdu terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının durması ile hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Uzmanlar, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, tipi oluşumu, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHA ERZURUMLapaUzunErzurumBalkanlarYüksekBelediyeYılınBölge MüdürlüğüKarUzmanlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24