Erzurum'a yeni savcılar atandı

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HSYK, savcıların yetkilerini kaldırmıştı





Kahraman, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Erzurum'da yetkileri kaldırılan savcılar yerine özel yetkili dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini bildirdi. Kahraman, ''HSYK'nın dünkü yetki kaldırma kararının geri alınması talebimiz reddedildi'' dedi.Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğine Taner Aksakal atandı.HSYK, önceki gün Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasının ardından dün olağanüstü toplanmış ve Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın, CMK'nın 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğu ile karar vermişti.Aradan 24 saat geçmeden HSYK, bugün yetkileri alınan savcıların yerine yeni atamalar yaptı.