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Erzurum'a yeni savcılar atandı

Erzurum'da yetkileri alınan savcıların yerine 4 atama yapıldı. Açıklamayı HSYK toplantısından ayrılışı sırasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı

18 Şubat 2010 02:00

T24 - Erzurum'da yetkileri alınan savcıların yerine 4 atama yapıldı. Açıklamayı HSYK toplantısından ayrılışı sırasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman yaptı.

HSYK, Şanal'ın yetkilerini elinden aldı!


Kahraman, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Erzurum'da yetkileri kaldırılan savcılar yerine özel yetkili dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini bildirdi. Kahraman, ''HSYK'nın dünkü yetki kaldırma kararının geri alınması talebimiz reddedildi'' dedi.

Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğine Taner Aksakal atandı.


HSYK, savcıların yetkilerini kaldırmıştı

HSYK, önceki gün Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasının ardından dün olağanüstü toplanmış ve Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın, CMK'nın 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğu ile karar vermişti.

Aradan 24 saat geçmeden HSYK, bugün yetkileri alınan savcıların yerine yeni atamalar yaptı.


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