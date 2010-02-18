Erzurum'a yeni savcılar atandı

T24 - Erzurum'da yetkileri alınan savcıların yerine 4 atama yapıldı. Açıklamayı HSYK toplantısından ayrılışı sırasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman yaptı.HSYK, Şanal'ın yetkilerini elinden aldı!
Kahraman, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Erzurum'da yetkileri
kaldırılan savcılar yerine özel yetkili dört Cumhuriyet Savcısı
görevlendirdiğini bildirdi. Kahraman, ''HSYK'nın dünkü yetki kaldırma
kararının geri alınması talebimiz reddedildi'' dedi.
Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğine Taner Aksakal atandı.
HSYK, savcıların yetkilerini kaldırmıştı
HSYK, önceki gün Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan
Cihaner'in tutuklanmasının ardından dün olağanüstü toplanmış ve Erzurum
özel yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim
Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın, CMK'nın 250. maddesi
kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet
Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer
ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda
bulunulmasına oy çokluğu ile karar vermişti.
Aradan 24 saat geçmeden HSYK, bugün yetkileri alınan savcıların yerine yeni atamalar yaptı.