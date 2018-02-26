Erzurum yeniden beyaza büründü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü. Büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Uzun bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiyle birlikte şiddetini artıran kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Güne karla uyanan Erzurumlular, baharı dört gözle beklediklerini söyledi.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum\'un doğu kesimleri, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği beklendığını hatırlatan yetkililer, bölgede genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini konusunda uyardı.



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