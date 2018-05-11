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Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları satıldı

Şeker fabrikaları Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satıldı

11 Mayıs 2018 00:33

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları, 287 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satıldı.

Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Daha önce Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirme ihalleleri yapımıştı. 

Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının satış ihalesi sonuçları Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı.

 

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