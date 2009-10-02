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Erzurum Valisi merkeze alındı

02 Ekim 2009 03:00

Erzurum Valisi Sami Bulut, ''hakkındaki iddiaların ortaya atılması üzerine, Erzurum halkına duyduğu saygı nedeniyle ve Valilik makamının yıpratılmaması amacıyla merkeze alınmayı kendisinin talep ettiğini'' açıkladı.

Vali Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kendisiyle ilgili ''gerçekle ilgisi olmayan haber ve yorumlar yapıldığını'' ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığından olayı araştırmak üzere müfettiş incelemesi başlatılmasını talep ettiğini bildiren Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

''Devleti temsil eden bir makamda bulunmam ve Erzurum halkına duyduğum saygı nedeniyle Valilik makamının da daha fazla yıpratılmamasını amaçlayarak, kendi isteğimle merkeze alınmayı talep ettim. Gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi amacıyla, iftiradan ibaret isnatları ortaya atanlar, yayınlayanlar ve yorum yapanlar hakkında da gerekli adli ve hukuki işlemlere en kısa süre içerisinde başvuracağım.''

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